З Торецька евакуювали родину з трьома дітьми. Фото: кадр з відео

«Білі янголи» евакуювали з Торецька на Донеччині сім'ю з трьома дітьми, серед них — новонароджена дитина. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Завдяки допомозі волонтерів та поліцейських з евакуаційної групи «Білі янголи» родину спочатку евакуювали до Костянтинівки, потім до Покровська. Наразі вони прямують потягом на Житомирщину», — написав він.



За його словами, сім'я отримала «бебі-бокс», грошову та гуманітарну допомогу.



Крім того, «Білі янголи» влаштували дітям сюрприз — у поїзді подарували м'які іграшки, які надіслали мешканці інших регіонів та дружніх країн.



Нагадаємо, команда поліцейських «Білі янголи» продовжують вивозити громадян із Донецької області. Зокрема, з Красногорівки нещодавно було евакуйовано чоловіка з відірваною кінцівкою.