В Новогродовке разрушены 33 частных дома после «прилета» трех ракет С-300

«Прилет» С-300 по Новогродовке. Фото: Facebook / Вадим Филашкин

Оккупационная армия РФ нанесла ракетный удар по Новогродовке, россияне выпустили три ракеты С-300, ранив при этом двух человек и повредив 33 частных дома, а также одно административное здание. Про атаку рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Кроме того в Донецкой области под обстрел попали жилые здания в Лиманской общине, где был поврежден дом в Ямполе. Также были обстреляны Торское и Заречное.

Очередной обстрел оккупантами Донбасса. Фото: Facebook / Вадим Филашкин

«В Константиновской общине под огнем оказались окрестности Нелеповки и Белой Горы. В Торецкой громаде повреждены 5 домов: по 2 в Торецке и Щербиновке, 1 в Дружбе», — отметил Филашкин.



Вдобавок ко всему, оккупанты повредили частный дом и промышленное сооружение в Часовоярской громаде. В Северске уничтожено одно здание, еще три повреждены.

Очередной обстрел оккупантами Донбасса. Фото: Facebook / Вадим Филашкин

Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 214 человек, в том числе 46 детей.



Напомним, по информации командования Воздушных Сил ВСУ три зенитных управляемых ракеты С-300 были выпущены по Новогродовке с временно оккупированной территории Луганской области.