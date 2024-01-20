Армия РФ ударила по Украине ракетами и беспилотниками: силы ПВО сбили 4 БпЛА

В ночь на 20 января 2024 года оккупанты выпустили семь ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» и три ракеты С-300 по территории Украины. Об этом говорится в отчете командования Воздушных Сил ВСУ.



Отмечается, что три зенитных управляемых ракеты С-300 были выпущены со временно оккупированной территории Луганской области по Донбассу.



«Мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 4 вражеских БпЛА, остальные три – не достигли своих целей», — уточнили в ВС ВСУ.



В командовании Воздушных Сил подтвердили, что противовоздушная оборона работала в Одесской, Николаевской, Черкасской и Хмельницкой областях.



Ранее российские оккупанты обстреляли Украину с помощью 33 ударных дронов-камикадзе и двух ракет.