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У Новогродівці зруйновано 33 приватні будинки після «прильоту» трьох ракет С-300

20 січня 2024, 10:30

У Новогродівці зруйновано 33 приватні будинки після «прильоту» трьох ракет С-300

«Приліт» С-300 по Новогродівці. Фото: Facebook / Вадим Філашкін «Приліт» С-300 по Новогродівці. Фото: Facebook / Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ завдала ракетного удару по Новогродівці, росіяни випустили три ракети С-300, поранивши при цьому двох людей і пошкодивши 33 приватні будинки, а також одну адміністративну будівлю. Про атаку розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Крім того, в Донецькій області під обстріл потрапили житлові будівлі в Лиманській громаді, де було пошкоджено будинок в Ямполі. Також було обстріляно Торське та Зарічне.

Черговий обстріл окупантами Донбасу. Фото: Facebook / Вадим Філашкін

«У Костянтинівській громаді під вогнем опинилися околиці Неліпівки та Білої Гори. У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків: по 2 у Торецьку та Щербинівці, 1 у Дружбі», — зазначив Філашкін.

Крім того, окупанти пошкодили приватний будинок і промислову споруду в Часовоярській громаді. У Сіверську знищено одну будівлю, ще три пошкоджено.

Черговий обстріл окупантами Донбасу. Фото: Facebook / Вадим Філашкін

Загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донбасу. З лінії фронту евакуйовано 214 осіб, у тому числі 46 дітей.

Нагадаємо, за інформацією командування Повітряних Сил ЗСУ три зенітні керовані ракети С-300 були випущені по Новогродівці з тимчасово окупованої території Луганської області.

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