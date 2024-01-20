У Новогродівці зруйновано 33 приватні будинки після «прильоту» трьох ракет С-300

«Приліт» С-300 по Новогродівці. Фото: Facebook / Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ завдала ракетного удару по Новогродівці, росіяни випустили три ракети С-300, поранивши при цьому двох людей і пошкодивши 33 приватні будинки, а також одну адміністративну будівлю. Про атаку розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Крім того, в Донецькій області під обстріл потрапили житлові будівлі в Лиманській громаді, де було пошкоджено будинок в Ямполі. Також було обстріляно Торське та Зарічне.

Черговий обстріл окупантами Донбасу. Фото: Facebook / Вадим Філашкін

«У Костянтинівській громаді під вогнем опинилися околиці Неліпівки та Білої Гори. У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків: по 2 у Торецьку та Щербинівці, 1 у Дружбі», — зазначив Філашкін.



Крім того, окупанти пошкодили приватний будинок і промислову споруду в Часовоярській громаді. У Сіверську знищено одну будівлю, ще три пошкоджено.

Черговий обстріл окупантами Донбасу. Фото: Facebook / Вадим Філашкін

Загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донбасу. З лінії фронту евакуйовано 214 осіб, у тому числі 46 дітей.



Нагадаємо, за інформацією командування Повітряних Сил ЗСУ три зенітні керовані ракети С-300 були випущені по Новогродівці з тимчасово окупованої території Луганської області.