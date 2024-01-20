Пункт пропуска «Порубное-Сирет» на румынской границе. Фото: Facebook

Движение грузовиков в пункте пропуска «Порубное-Сирет» на румынской границе полностью разблокировано. Об этом государственная пограничная служба Украины сообщает в Фейсбуке.



«20 января в 00:30 от представителей пограничной полиции Румынии была получена информация о прекращении блокирования протестующими движения грузовых транспортных средств через пункт пропуска "Порубное-Сирет", — говорится в сообщении.



Отмечается, что оформление всех категорий транспортных средств, как на въезд, так и на выезд из Украины, осуществляется в установленном порядке.



Для грузовиков продолжает действовать электронная очередь. Ранее пункты пропуска на польско-украинской границе вернулись в привычный режим, пограничники за сутки оформили 2550 грузовиков.