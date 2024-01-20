Рух вантажівок у пункті пропуску «Порубне-Сірет» на румунському кордоні повністю розблоковано

Пункт пропуску "Порубне-Сірет" на румунському кордоні. Фото: Facebook

Рух вантажівок у пункті пропуску «Порубне-Сірет» на румунському кордоні повністю розблокований. Про це державна прикордонна служба України повідомляє у Фейсбуці.



«20 січня о 00:30 від представників прикордонної поліції Румунії було отримано інформацію про припинення блокування протестувальниками руху вантажних транспортних засобів через пункт пропуску "Порубне-Сірет"», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в'їзд, так і на виїзд з України здійснюється в установленому порядку.



Для вантажівок продовжує діяти електронна черга. Раніше пункти пропуску на польсько-українському кордоні повернулися у звичний режим, прикордонники за добу оформили 2550 вантажівок.