Рух вантажівок у пункті пропуску «Порубне-Сірет» на румунському кордоні повністю розблоковано

Рух вантажівок у пункті пропуску «Порубне-Сірет» на румунському кордоні повністю розблокований. Про це державна прикордонна служба України повідомляє у Фейсбуці.
«20 січня о 00:30 від представників прикордонної поліції Румунії було отримано інформацію про припинення блокування протестувальниками руху вантажних транспортних засобів через пункт пропуску "Порубне-Сірет"», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в'їзд, так і на виїзд з України здійснюється в установленому порядку.
Для вантажівок продовжує діяти електронна черга. Раніше пункти пропуску на польсько-українському кордоні повернулися у звичний режим, прикордонники за добу оформили 2550 вантажівок.