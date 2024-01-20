Центр оккупированной Горловки попал под обстрел

«Прилет» в Горловке. Фото: Telegram

Сегодня ночью, центр временно оккупированной Россией Горловки попал под обстрел артиллерии. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.



Согласно информации МЧС так называемого «ДНР», в результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц — четверо мужчин и четыре женщины.



Напомним, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя видео, на котором показано, как штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила возобновила контроль над терриконом в районе поселка Пивденное на окраине Горловки.