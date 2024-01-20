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Центр окупованої Горлівки потрапив під обстріл

20 січня 2024, 12:30

Центр окупованої Горлівки потрапив під обстріл

«Приліт» у Горлівці. Фото: Telegram «Приліт» у Горлівці. Фото: Telegram

Сьогодні вночі центр тимчасово окупованої Росією Горлівки потрапив під обстріл артилерії. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

За інформацією МНС так званого «ДНР», внаслідок обстрілів поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім цивільних осіб — четверо чоловіків та чотири жінки.

Нагадаємо, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський опублікував у себе відео, на якому показано, як штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відновила контроль над териконом у районі селища Південне на околиці Горлівки.

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