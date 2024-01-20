Центр окупованої Горлівки потрапив під обстріл

Сьогодні вночі центр тимчасово окупованої Росією Горлівки потрапив під обстріл артилерії. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
За інформацією МНС так званого «ДНР», внаслідок обстрілів поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім цивільних осіб — четверо чоловіків та чотири жінки.
Нагадаємо, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський опублікував у себе відео, на якому показано, як штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відновила контроль над териконом у районі селища Південне на околиці Горлівки.