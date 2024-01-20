Страны ЕС в 2024 году произведут до 1,4 млн снарядов, большинство из которых отправят в Украину

Страны Европейского Союза в 2024 году планируют произвести до 1,4 млн снарядов, большинство из которых отправят в Украину. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, пишет «Інформаційний Спротив».



«Мы продолжим наращивать наши производственные мощности, вероятно, до 1,3-1,4 млн штук до конца нынешнего года и продолжим значительно наращивать их в 2025 году», – сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллинне.



Бретон отметил, что большинство из выпущенных в 2024 году снарядов будут отправлены в Украину, поскольку помощь воюющей стране является приоритетом.



Напомним, Эстония в течение следующих четырех лет планирует оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП.