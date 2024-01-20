Країни ЄС у 2024 році виготовлять до 1,4 млн снарядів, більшість з яких відправлять до України

Країни Європейського Союзу у 2024 році планують виготовити до 1,4 млн снарядів, більшість з яких відправлять до України. Про це заявив єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише «Інформаційний Спротив».



«Ми продовжимо нарощувати наші виробничі потужності, ймовірно, до 1,3-1,4 млн штук до кінця нинішнього року і продовжимо значно нарощувати їх у 2025 році», – сказав він на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Таллінні.



Бретон зазначив, що більшість із випущених у 2024 році снарядів буде відправлено до України, оскільки допомога воюючій країні є пріоритетом.



Нагадаємо, Естонія протягом наступних чотирьох років планує надавати військову підтримку Україні у розмірі 0,25% ВВП.