Эстония будет вкладывать в оборону Украине четверть процента своего ВВП

Эстония в течение следующих четырех лет планирует оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, сообщило издание Delfi.

«Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в этой войне», — сказала Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета государственной обороны.

Она призвала партнеров по всему миру последовать примеру Таллинна.

По словам премьера, в последние месяцы люди привыкли к войне, а в демократических странах общественное мнение замедляет принятие решений. Поэтому она отметила важность разъяснительных работ относительно важности поддержки Украины.

Каллас добавила, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме 500 млн евро. Также она отметила, что в ближайшие годы Эстония будет предоставлять Украине по 14 млн евро в год на восстановление и сопутствующие проекты.

Ранее сообщалось, что Венгрия может разблокировать помощь Европейского союза для Украины в размере 50 миллиардов евро при условии, что финансирование ежегодно будет пересматриваться.