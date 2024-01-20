Премьер-министр Словакии Фицо собирается блокировать вступление Украины в НАТО

Фицо и Путин. Фото: theins

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в эфире словацкого телеканала RTS о том, что его страна будет блокировать заявку Украины на вступление в НАТО.



Об этом он намерен сообщить премьер-министру Украины Денису Шмыгалю на встрече, которая должна состояться в среду в Ужгороде.



«Я скажу ему, что буду ветировать и блокировать [членство Украины в НАТО], потому что это путь к третьей мировой войне, и ничего более», — сказал Фицо.



Ранее новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, как и говорил во время избирательной кампании.



Напомним, премьер соседствующей с Украиной страны также настаивал на дипломатическом разрешении конфликта на Донбассе при участии стран ЕС.