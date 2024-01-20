Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо збирається блокувати вступ України до НАТО

Фіцо та Путін. Фото: theins

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив в ефірі словацького телеканалу RTS про те, що його країна блокуватиме заявку України на вступ до НАТО.



Про це він має намір повідомити прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на зустрічі, яка має відбутися в середу в Ужгороді.



«Я скажу йому, що ветуватиму і блокуватиму [членство України в НАТО], тому що це шлях до третьої світової війни, і нічого більше», — сказав Фіцо.



Раніше новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не підтримуватиме військову допомогу Україні, як і говорив під час виборчої кампанії.



Нагадаємо, прем'єр країни, яка є сусідкою України, також наполягав на дипломатичному вирішенні конфлікту на Донбасі за участю країн ЄС.