Над Смоленской областью сбили три дрона: в РФ снова работала ПВО

Сегодня ночью, 21 января, в российской Смоленской области работала противовоздушная оборона. В министерстве обороны РФ сообщили, что над регионом сбили три дрона.



«Около 1:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Отмечается, что дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области.



Напомним, в Брянской области 19 января была очередная атака дронов. Якобы силы ПВО сбили один беспилотник.