Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Над Смоленской областью сбили три дрона: в РФ снова работала ПВО

21 января 2024, 09:26

Над Смоленской областью сбили три дрона: в РФ снова работала ПВО

Сегодня ночью, 21 января, в российской Смоленской области работала противовоздушная оборона. В министерстве обороны РФ сообщили, что над регионом сбили три дрона.

«Около 1:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области.

Напомним, в Брянской области 19 января была очередная атака дронов. Якобы силы ПВО сбили один беспилотник. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Россия
События
атака дронов
Организации
минобороны рф

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:52
В Донецке войска РФ устанавливают свои радары на крышах жилых домов
12:23
В ВСУ подтвердили, что оккупанты захватили село Крохмальное на Харьковщине
22:47
Донецк, Луганск и не только: Главные события 20 января
22:25
Российские военные захватили село на Харьковщине
14:40
В Макеевке сообщают о маньяке — россиянине в военной форме
12:30
Центр оккупированной Горловки попал под обстрел
20:44
Люди в Донецке жалуются на отсутствие воды и отопления. «ДНР» проблемы не решает ►
20:24
Военные РФ стремятся оккупировать Славянск и Краматорск — полковник ВСУ
18:43
Война в Украине может затянуться еще на пять лет — CNN
18:06
Под оккупированным Мариуполем произошла авария: один человек погиб, еще один – получил тяжелые травмы
17:57
В ГУР пообещали новые удары по оккупированному Крыму
17:30
В Херсоне в результате российского обстрела погибла женщина, ранен подросток
17:00
Командующий Объединенных сил ВСУ рассказал о ситуации на границе
12:12
В Мариуполе оккупанты два месяца не выплачивают пенсии
23:37
На передовую под Сватово российские командиры бросили тысячи неподготовленных мобилизованных — СМИ
23:23
Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 января
22:33
Бывшие «вагнеровцы» похитили сотрудника «МВД ЛНР» за торговлю наркотиками
19:58
Оккупанты сбросили шесть авиабомб на Орехов, уничтожен подъезд многоэтажки
19:30
Люди топят снег: микрорайон Текстильщик в Донецке два года живет без воды
18:47
Оккупанты пытаются вытеснить украинских военных из Купянского леса — Сырский
все новости
14:26
В результате атаки на Купянский район погиб местный житель
13:52
В Донецке войска РФ устанавливают свои радары на крышах жилых домов
12:58
Ракетная атака на Мирноград: россияне разрушили заведение культуры
12:23
В ВСУ подтвердили, что оккупанты захватили село Крохмальное на Харьковщине
11:40
В Тульской области РФ атакован завод, который производит комплексы ПВО
11:05
В Ленинградской области РФ вспыхнул терминал Морского торгового порта: эвакуированы около 150 человек
10:37
Россияне нанесли ракетные удары по логистической компании в Селидово: есть повреждения
09:55
РФ ударила ракетами по Константиновке: повреждены жилые дома, школы и магазин
09:26
Над Смоленской областью сбили три дрона: в РФ снова работала ПВО
22:47
Донецк, Луганск и не только: Главные события 20 января
22:25
Российские военные захватили село на Харьковщине
17:17
Премьер-министр Словакии Фицо собирается блокировать вступление Украины в НАТО
16:35
Центр спецопераций «А» показал, как уничтожает танки и личный состав оккупантов
16:01
Войска РФ нанесли 11 ударов по гражданскому населению Донецкой области
15:20
Шестерых военных с Камчатки приговорили к 2 с лишним года в колонии за отказ ехать на войну
14:40
В Макеевке сообщают о маньяке — россиянине в военной форме
13:55
Страны ЕС в 2024 году произведут до 1,4 млн снарядов, большинство из которых отправят в Украину
13:22
В результате обстрела россиянами Херсонской области погиб один мирный житель и трое получили ранения
12:30
Центр оккупированной Горловки попал под обстрел
11:15
Движение грузовиков в пункте пропуска «Порубное-Сирет» на румынской границе полностью разблокировано
все новости
ВИДЕО
В Донецке войска РФ устанавливают свои радары на крышах жилых домов В Донецке войска РФ устанавливают свои радары на крышах жилых домов
21 января, 13:52
Танк оккупантов после «прилета». Фото: кадр из видео Центр спецопераций «А» показал, как уничтожает танки и личный состав оккупантов
20 января, 16:35
Люди в Донецке жалуются на отсутствие воды и отопления. «ДНР» проблемы не решает ► Люди в Донецке жалуются на отсутствие воды и отопления. «ДНР» проблемы не решает ►
19 января, 20:44
Из Торецка эвакуировали семью с тремя детьми. Фото: кадр с видео Из Торецка эвакуировали семью с тремя детьми
19 января, 17:54
Разрушенный дом в Северске. Фото: кадр из видео В Северске из-за обстрела россиян пострадала гражданская инфраструктура
19 января, 16:46
Эвакуация раненого из Красногоровки. Кадр из видео «Белые ангелы» эвакуировали из Красногоровки мужчину с оторванной конечностью
19 января, 13:11
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама