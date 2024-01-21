Над Смоленською областю збили три дрони: у РФ знову працювала ППО

Сьогодні вночі, 21 січня, у російській Смоленській області працювала протиповітряна оборона. У міністерстві оборони РФ повідомили, що над регіоном збили три дрони.



«Близько 1:30 припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що черговими засобами ППО три безпілотні літальні апарати знищено над територією Смоленської області.



Нагадаємо, у Брянській області 19 січня була чергова атака дронів. Нібито сили ППО збили один безпілотник.