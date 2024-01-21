Россияне нанесли ракетные удары по логистической компании в Селидово: есть повреждения

Последствия обстрела Селидового. Фото: ГВА

Оккупационные войска РФ нанесли два удара по логистической компании в городе Селидово Донецкой области. Атака произошла сегодня ночью, 21 января. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовского городского совета.



«В 03:15 российские оккупационные войска обстреляли Селидово. Нанесены 2 удара по частной логистической компании», — говорится в сообщении.



В результате обстрела повреждены многоэтажные и частные жилые дома, складские и хозяйственные постройки.



Как отмечается, информация о погибших и пострадавших не поступала.



Напомним, 21 января российские оккупанты атаковали Константиновку Донецкой области, применив ракеты С-300. В результате обстрелов повреждены учебные заведения и жилые дома.