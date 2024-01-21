Росіяни завдали ракетних ударів по логістичній компанії в Селидовому: є пошкодження

Наслідки обстрілу Селидового. Фото: МВА

Окупаційні війська РФ завдали двох ударів по логістичній компанії у місті Селидове Донецької області. Атака сталась сьогодні вночі, 21 січня. Про це повідомили у пресслужбі Селідівської міської ради.



«О 03:15 російські окупаційні війська обстріляли Селидове. Завдано 2 ударів по приватній логістичній компанії», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, складські та господарські споруди.



Як зазначається, інформація про загиблих та постраждалих не надходила.



Нагадаємо, 21 січня російські окупанти атакували Костянтинівку Донецької області, застосувавши ракети С-300. Внаслідок обстрілів пошкоджено навчальні заклади та житлові будинки.