В РФ суд оправдал контрактника, который расстрелял сослуживца на оккупированной территории Украины

В России был вынесен первый оправдательный приговор российскому оккупанту, который застрелил своего сослуживца на захваченной территории Луганской области (город Первомайск). Об этом сообщает российское пропагандистское издание Коммерсант.



Отмечается, что в Новочеркасском гарнизонном военном суде шестеро присяжных вынесли вердикт о невиновности 41-летнего контрактника из Чечни Зайнди Такаева в убийстве 20-летнего уроженца Дагестана Магомеда Шахбанова.



Однако прокуроры и представители потерпевшего не согласились с таким решением — по их версии, на присяжных могло быть оказано давление.



По материалам российского следствия, Такаев в июне 2022 года во время застолья во дворе многоэтажки в оккупированном Первомайске убил Шахбанова выстрелом в голову. Этот факт подтвердили две девушки, которые были на тот момент вместе с оккупантами.



Сам подозреваемый в убийстве, который награжден медалью «За боевые отличия» за «умелые, инициативные и решительные действия при выполнении боевых задач», отмечает, что не убивал младшего товарища. В свою защиту рассказал, что застрелили 20-летнего солдата неизвестные, которые «открыли огонь по беседке из соседних кустов».



Также другие военнослужащие пояснили следствию, что у Шахбанова и Такаева не было никаких поводов для вражды.