У РФ суд виправдав контрактника, який розстріляв товариша по службі на окупованій території України

У Росії було винесено перший виправдувальний вирок російському окупанту, який застрелив свого товариша по службі на захопленій території Луганської області (місто Первомайськ). Про це повідомляє російське пропагандистське видання «Комерсант».



Наголошується, що в Новочеркаському гарнізонному військовому суді шестеро присяжних винесли вердикт про невинність 41-річного контрактника з Чечні Зайнді Такаєва у вбивстві 20-річного уродженця Дагестану Магомеда Шахбанова.



Проте прокурори та представники потерпілого не погодилися з таким рішенням — за їхньою версією, на присяжних міг бути чинений тиск.



За матеріалами російського слідства, Такаєв у червні 2022 року під час гуляння у дворі багатоповерхівки в окупованому Первомайську вбив Шахбанова пострілом у голову. Цей факт підтвердили дві дівчини, які на той час були разом з окупантами.



Сам підозрюваний у вбивстві, який нагороджений медаллю «За бойові відзнаки» за «умілі, ініціативні та рішучі дії при виконанні бойових завдань», зазначає, що не вбивав молодшого товариша. На свій захист розповів, що застрелили 20-річного солдата невідомі, які «відкрили вогонь по альтанці із сусідніх кущів».



Також інші військовослужбовці пояснили слідству, що Шахбанов і Такаєв не мали жодних приводів для ворожнечі.