Премьер-министр Словакии считает, что Украина должна отдать РФ часть территорий

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что единственный способ прекратить войну России против Украины — это отдать россиянам часть украинских территорий. Об этом сообщило американское издание Politico.

«Должен быть какой-то компромисс. Они ожидают, что россияне покинут Крым, Донбасс и Луганск? Это нереально», — заявил Фицо.

Фицо также подтвердил свою позицию против заявки Украины на вступление в НАТО. Он добавил, что скажет это украинскому главе правительства Денису Шмыгалю во время личной встречи.

«Я ему скажу, что я против членства Украины в НАТО и наложу на это вето», — сказал Фицо.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед встречей с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая намечена на 24 января, заявил, что Украина находится под абсолютным влиянием США.