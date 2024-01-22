Прем'єр-міністр Словаччини вважає, що Україна має віддати РФ частину територій

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що єдиний спосіб припинити війну Росії проти України — це віддати росіянам частину українських територій. Про це повідомило американське видання Politico.

«Має бути якийсь компроміс. Вони очікують, що росіяни покинуть Крим, Донбас та Луганськ? Це нереально», — заявив Фіцо.

Фіцо також підтвердив свою позицію проти заявки України на вступ до НАТО. Він додав, що це скаже українському главі уряду Денису Шмигалю під час особистої зустрічі.

«Я йому скажу, що я проти членства України в НАТО і накладу на це вето», — сказав Фіцо.

Раніше ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед зустріччю з українським колегою Денисом Шмигалем, яку заплановано на 24 січня, заявив, що Україна перебуває під абсолютним впливом США.