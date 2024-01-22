РФ ударила по Мирнограду: пострадали двое местных, повреждены жилые дома и авто

Оккупационные войска РФ вчера поздно вечером, 21 января, ударили ракетами по Мирнограду Донецкой области. В результате атаки ранения получили двое людей, также есть повреждения. Об этом сообщил начальник Мирноградской городской военной администрации Юрий Ключко, передает Суспільне Донбас.



«Обстрел произошел около полуночи. Ранены мужчина и женщина. Женщина в больнице, мужчина от госпитализации отказался», — заявил он.



По словам Ключко, повреждении восемь домов — выбиты более четырехсот окон, повреждены 50 автомобилей.



Напомним, российские войска обстреляли Красногоровку из «Градов» и пушек 152 калибра 21 января. 62-летний мужчина погиб, 70-летний получил ранения.