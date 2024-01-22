РФ вдарила по Мирнограду: постраждали двоє місцевих, пошкоджено житлові будинки та авто

Окупаційні війська РФ вчора пізно ввечері, 21 січня, вдарили ракетами по Мирнограду Донецької області. Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей, також є пошкодження. Про це повідомив начальник Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Ключко, передає Суспільне Донбас.



«Обстріл стався близько опівночі. Поранено чоловіка і жінку. Жінка у лікарні, чоловік від госпіталізації відмовився», — заявив він.



За словами Ключка, пошкоджено вісім будинків — вибито понад чотириста вікон, пошкоджено 50 автомобілів.



Нагадаємо, російські війська обстріляли Красногорівку з «Градів» та гармат 152 калібру 21 січня. 62-річний чоловік загинув, 70-річний отримав поранення.