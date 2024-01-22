Российские системы противовоздушной обороны в Ленинградской области, скорее всего, расположены для защиты от ударов с северо-запада и запада, поскольку РФ исторически создавала свою ПВО в этом районе для защиты от гипотетических атак НАТО.



Об этом в своем обзоре пишет Институт изучения войны.



«Украинские удары в Ленинградской области могут заставить российские силы перераспределять системы противовоздушной обороны малой дальности вдоль ожидаемых маршрутов полета украинских беспилотников, чтобы защитить потенциальные цели стратегического значения», — говорится в анализе.



Российские войска, использующие системы малой дальности, такие как «Панцирь», возможно, не смогут прикрыть все важные потенциальные цели в Ленинградской области без переброски в этот район дополнительных систем, а продолжающиеся украинские удары в тылах России могут, таким образом, усилить давление на российскую ПВО.



Напомним, в ночь на воскресенье, 21 января, в Туле был атакован завод «Щегловский вал», на этом предприятии производят зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».