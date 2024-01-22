ППО в Ленінградській області не готова захищатися від ударів ЗСУ з півдня — ISW

Російські системи протиповітряної оборони в Ленінградській області, швидше за все, розташовані для захисту від ударів із північного заходу та заходу, оскільки РФ історично створювала свою ППО в цьому районі для захисту від гіпотетичних атак НАТО.



Про це у своєму огляді пише Інститут вивчення війни.



«Українські удари в Ленінградській області можуть змусити російські сили перерозподіляти системи протиповітряної оборони малої дальності вздовж очікуваних маршрутів польоту українських безпілотників, щоб захистити потенційні цілі стратегічного значення», - йдеться в аналізі.



Російські війська, які використовують системи малої дальності, такі як «Панцир», можливо, не зможуть прикрити всі важливі потенційні цілі в Ленінградській області без перекидання в цей район додаткових систем, а українські удари, що продовжуються, в тилах Росії можуть, таким чином, посилити тиск на російську ППО.



Нагадаємо, в ніч на неділю, 21 січня, у Тулі був атакований завод «Щеглівський вал», на цьому підприємстві виробляють зенітно-ракетні комплекси «Панцир-С» та «Панцир-С1».