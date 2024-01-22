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Бойцы «Ахмата» и российские солдаты на блокпосту едва не перестреляли друг друга

22 января 2024, 13:58

Бойцы «Ахмата» и российские солдаты на блокпосту едва не перестреляли друг друга

Между бойцами подразделения оккупационной армии РФ «Восток-Ахмат» и российскими военнослужащими на посту возник конфликт. Видео конфликта, со ссылкой на «военкоров», опубликовал российский телеграм-канал Baza.

Отмечается, что видео, как указывает российский «военкор» Юрий Котенок, было снято в зоне военных действий в Украине (ряд других каналов утверждают, что оно было снято в Мелитополе, — однако эта информация официально не подтверждена). Военкор «Тринадцатый» предполагает, что в конфликте принимал участие командир батальона «Восток-Ахмат» Ваха Хамбулатов (однако это тоже официально неподтвержденная информация). Судя по опубликованному «военкорами» видео, военные на блокпосту остановили «мерседес» и попросили показать боевое распоряжение. На документе не было даты — это значило, что он недействительный.

— До какого числа он у вас?

— Бессрочный.

— Бессрочное распоряжение считается недействительным.

— Мне по х***, что у вас считается, я командир батальона, командир полка мне выдал — всё.

После диалога военный на блокпосту передернул затвор автомата, а к нему с взведенным пистолетом из машины выскочил «командир батальона». Все бойцы подняли оружие. Военные из «мерседеса» начали ругаться и, судя по всему, ударили проверяющего. 

«Военкор» Юрий Котенок назвал происходящее на видео «беспределом», отмечает Baza.

«Чудом дело не дошло до стрельбы. Но это, увы, временно. Во многих подобных инцидентах стрельба уже была и огонь на поражение был с соответствующими результатами.... И ещё. Ничего хорошего не будет, если виновными сделают именно военных, которые несли службу на дороге, оказавшись на пути тех, кто делает вид, что законы России для них не писаны», — написал у себя в телеграм-канале «военкор» Котенок.

Как сообщает Baza, официальных комментариев по данному видео не было.

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