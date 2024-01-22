Бійці «Ахмата» та російські солдати на блокпосту ледь не перестріляли одне одного

Між бійцями чеченського підрозділу сил РФ «Схід-Ахмат» та російськими військовослужбовцями на посту виник конфлікт. Відео конфлікту з посиланням на «військоров» опублікував російський телеграм-канал Baza.



Зазначається, що відео, як повідомляє російський «воєнкор» Юрій Котьонок, було знято в зоні воєнних дій в Україні (низка інших каналів стверджують, що воно було знято в окупованому Мелітополі, проте ця інформація офіційно не підтверджена). Російський військовий блогер «Тринадцятий» припускає, що у конфлікті брав участь командир батальйону «Схід-Ахмат» Ваха Хамбулатов. Судячи з опублікованого «воєнкорами» відео, військові на блокпосту зупинили «мерседес» і попросили показати бойове розпорядження. На документі не було дати — це означало, що він недійсний.



— До якого числа він у вас?



— Безстроковий.



— Безстрокове розпорядження вважається недійсним.



— Мені по х***, що у вас рахується, я командир батальйону, командир полку мені видав — все.

Після діалогу військовий на блокпосту пересмикнув затвор автомата, а до нього зі зведеним пістолетом із машини вискочив «командир батальйону». Усі бійці підняли зброю. Військові з «мерседеса» почали лаятися і, зважаючи на все, вдарили перевіряльника.



«Воєнкор» Юрій Котьонок назвав те, що відбувається на відео «свавіллям».



«Дивом справа не дійшла до стрілянини. Але це, на жаль, тимчасово. У багатьох подібних інцидентах стрілянина вже була і вогонь на поразку був із відповідними результатами... І ще. Нічого хорошого не буде, якщо винними зроблять саме військових, які несли службу на дорозі, опинившись на шляху тих, хто вдає, що закони Росії для них не писані», — написав у себе в телеграм-каналі «воєнкор» Котьонок.



Як повідомляє Baza, офіційних коментарів щодо цього відео не було.