Оккупанты на Херсонщине с дрона сбросили взрывной предмет: погиб мужчина

Российские оккупанты атаковали город Берислав Херсонской области сегодня, 22 января. Известно, что один местный житель погиб. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
«В Бериславе россияне с дрона сбросили взрывной предмет на местного жителя», — написал он.
По словам главы региона, травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, ехавший по улице на мотоцикле. В настоящее время личность погибшего устанавливается.
Напомним, в Днепровском районе Херсона 20 января российский снаряд попал в квартиру, где погибла 65-летняя женщина.