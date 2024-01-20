В результате обстрела россиянами Херсонской области погиб один мирный житель и трое получили ранения

Под обстрел в Херсоне попали сотрудники водоканала. Фото: Нацполиция

В Днепровском районе Херсона российский снаряд попал в квартиру, где погибла 65-летняя женщина. Об этом сообщили в управлении Национальной полиции.



Ранения также получил и 16-летний парень, которого доставили в больницу с минно-взрывной травмой и ранением ноги.



«Оккупанты атаковали с помощью БпЛА бригаду водоканала, которая выполняла работы возле объекта критической инфраструктуры», — добавили в Нацполиции.



В результате взрыва значительные повреждения получил автомобиль предприятия, работники, к счастью, не пострадали.



Ранее сообщалось, что вечером 17 января армия России несколько раз обстреляла Херсонскую городскую территориальную громаду, в сам Херсон также залетели «шахеды».