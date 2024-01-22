Окупанти на Херсонщині з дрона скинули вибуховий предмет: загинув чоловік

Окупанти обстріляли Херсонщину. Фото: Олександр Прокудін

Російські окупанти атакували місто Берислав Херсонської області сьогодні, 22 січня. Відомо, що один місцевий мешканець загинув. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«У Бериславі росіяни з дрона скинули вибуховий предмет на місцевого жителя», — написав він.



За словами глави регіону, травми, несумісні з життям, отримав чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі. Наразі особа загиблого встановлюється.



Нагадаємо, у Дніпровському районі Херсона 20 січня російський снаряд потрапив до квартири, де загинула 65-річна жінка.