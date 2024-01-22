Украинские активисты на оккупированных территориях поздравляют с Днем соборности

Украинские патриоты на оккупированных территориях поздравляют с Днем Соборности Украины. Фото: соцсети

День соборности Украины отмечается 22 января. Патриоты на временно оккупированных территориях присоединились к поздравлениям, опубликовав трогательные фото.



В Макеевке Донецкой области активисты движения «Желтая лента» установили украинский флаг на терриконе в Макеевке в микрорайоне Солнечный.



«Теперь наш флаг высится на терриконе, с которого видна дорога из Донецка до границы с РФ. Тысячи оккупантов, которые проезжают по этому пути ежедневно, будут видеть, что даже в 10-летней тени оккупации мы продолжаем борьбу с врагом, потому что Донбасс — это Украина!», — говорится в сообщении.



Также активисты из аннексированного Симферополя поздравили с Днем Соборности Украины.



«Активисты движения «Желтая Лента» доказывают, что даже 10-летняя оккупация не может преодолеть украинцев, потому что у нас есть то, что оккупантам не забрать — единство», — написали в соцсетях.



В городе Мелитополь Запорожской области местные жители поздравляют украинцев с праздником единства уже свойственным нам способом — патриотическими плакатами и надписями на купюрах россиян. «Наше единство – наше оружие», - отметили украинские активисты.



Кроме того, поздравление от украинского подполья из Алчевска опубликовал военнослужащий ВСУ Артем «Східний».



Напомним, День Соборности Украины является днем, когда отмечается подписание Акта воссоединения (известного позднее как «Акт Злуки») Украинской народной республики (УНР) и Западноукраинской Народной республики (ЗУНР) в 1919 году.