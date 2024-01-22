Українські активісти на окупованих територіях вітають з Днем соборності

Українські патріоти на окупованих територіях вітають із Днем Соборності України. Фото: соцмережі

День соборності України відзначається 22 січня. Патріоти на тимчасово окупованих територіях приєдналися до поздоровлень, опублікувавши зворушливі фото.



У Макіївці на Донеччині активісти руху «Жовта стрічка» встановили український прапор на териконі у Макіївці у мікрорайоні Сонячний.



«Тепер наш прапор височіє на териконі, з якого видно дорогу з Донецька до кордону з РФ. Тисячі окупантів, які проїжджають цим шляхом щодня, бачитимуть, що навіть у 10-річній тіні окупації ми продовжуємо боротьбу з ворогом, бо Донбас — це Україна!», — йдеться у повідомленні.



Також активісти з анексованого Сімферополя привітали з Днем Соборності України.



«Активісти руху «Жовта Стрічка» доводять, що навіть 10-річна окупація не може подолати українців, бо ми маємо те, що окупантам не забрати — єдність», — написали в соцмережах.



У місті Мелітополь Запорізької області місцеві жителі вітають українців зі святом єдності вже властивим для нас способом — патріотичними плакатами та написами на купюрах росіян. «Наша єдність — наша зброя», — наголосили українські активісти.



Окрім того, привітання від українського підпілля з Алчевська опублікував військовослужбовець ЗСУ Артем «Східний».



Нагадаємо, День Соборності України є днем, коли відзначається підписання Акту возз'єднання (відомого пізніше як «Акт Злуки») Української народної республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної республіки (ЗУНР) у 1919 році.