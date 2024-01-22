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Українські активісти на окупованих територіях вітають з Днем соборності

22 січня 2024, 15:22

Українські активісти на окупованих територіях вітають з Днем соборності

Українські патріоти на окупованих територіях вітають із Днем Соборності України. Фото: соцмережі Українські патріоти на окупованих територіях вітають із Днем Соборності України. Фото: соцмережі

День соборності України відзначається 22 січня. Патріоти на тимчасово окупованих територіях приєдналися до поздоровлень, опублікувавши зворушливі фото.

У Макіївці на Донеччині активісти руху «Жовта стрічка» встановили український прапор на териконі у Макіївці у мікрорайоні Сонячний.

«Тепер наш прапор височіє на териконі, з якого видно дорогу з Донецька до кордону з РФ. Тисячі окупантів, які проїжджають цим шляхом щодня, бачитимуть, що навіть у 10-річній тіні окупації ми продовжуємо боротьбу з ворогом, бо Донбас — це Україна!», — йдеться у повідомленні.

Також активісти з анексованого Сімферополя привітали з Днем Соборності України.

«Активісти руху «Жовта Стрічка» доводять, що навіть 10-річна окупація не може подолати українців, бо ми маємо те, що окупантам не забрати — єдність», — написали в соцмережах.

У місті Мелітополь Запорізької області місцеві жителі вітають українців зі святом єдності вже властивим для нас способом — патріотичними плакатами та написами на купюрах росіян. «Наша єдність — наша зброя», — наголосили українські активісти.

Окрім того, привітання від українського підпілля з Алчевська опублікував військовослужбовець ЗСУ Артем «Східний».

Нагадаємо, День Соборності України є днем, коли відзначається підписання Акту возз'єднання (відомого пізніше як «Акт Злуки») Української народної республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної республіки (ЗУНР) у 1919 році.

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