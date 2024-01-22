В Мариуполе оккупанты построили ипотечный дом, но мариупольцев в него не заселяют

В оккупированном Мариуполе захватчики строят ипотечное жилье для приезжих россиян. Фото: Мариупольский городской совет

Один из первых новых ипотечных домов построили российские захватчики в Приморском районе – на пересечении проспекта Нахимова и улицы Черноморской. Оккупанты называют архитектуру дома «путинским ампиром», видимо, вроде «сталинского». Об этом сообщил сегодня Мариупольский городской совет.

Отмечается, что захватчики рекламируют четырехэтажное здание в городских социальных сетях, но мариупольцам квартиры в новостройке не достанутся. «Оккупанты не заинтересованы создавать жилье для местных украинцев, они хотят зарабатывать и заполнять Мариуполь приезжими россиянами из других регионов», — говорится в сообщении горсовета.

При этом немало так называемого коммерческого жилья строится прямо на месте снесенных многоэтажек мариупольцев.

Местные жители проводят акции протеста и требуют компенсационное жилье взамен разрушенному. Но оккупанты это игнорируют, потому что «захватили город не для того, чтобы учитывать мнение местных», — заявили в городском совете.

Ранее сообщалось, что коммунальный коллапс во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области набирает обороты. Постоянные порывы, проблемы с отоплением, электро- и водоснабжением уже стали привычным явлением для жителей города.