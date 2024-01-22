У Маріуполі окупанти збудували іпотечний будинок, але маріупольців до нього не заселяють

В окупованому Маріуполі загарбники будують іпотечне житло для приїжджих росіян. Фото: Маріупольська міська рада

Один із перших нових іпотечних будинків збудували російські загарбники у Приморському районі – на перетині проспекту Нахімова та вулиці Чорноморської. Окупанти називають архітектуру будинку «путінським ампіром», мабуть, на кшталт «сталінського». Про це повідомила сьогодні Маріупольська міська рада.

Зазначається, що загарбники рекламують чотириповерхову будівлю у міських соціальних мережах, але маріупольцям квартири у новобудові не дістануться.

«Окупанти не зацікавлені створювати житло для місцевих українців, вони хочуть заробляти та заповнювати Маріуполь приїжджими росіянами з інших регіонів», — йдеться у повідомленні міськради.

При цьому чимало так званого комерційного житла будується просто на місці знесених багатоповерхівок маріупольців.

Місцеві жителі проводять акції протесту та вимагають компенсаційне житло замість зруйнованого. Але окупанти це ігнорують, бо «захопили місто не для того, щоб зважати на думку місцевих», — заявили у міській раді.

Раніше повідомлялося, що комунальний колапс у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області набирає обертів. Постійні пориви, проблеми з опаленням, електро- та водопостачанням вже стали звичним явищем для мешканців міста.