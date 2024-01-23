Оккупанты обстреляли Гродовку: повредили животноводческий комплекс и зерновой склад

Армия РФ обстреляла Донетчину. Фото: полиция

Российские войска за прошедшие сутки, 22 января, обстреляли восемь населенных пунктов Донецкой области. В частности, в результате атак пострадала Гродовка, есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Враг обстрелял Гродовку — повредил животноводческий комплекс и зерновой склад», — говорится в сообщении.



Отмечается, что разрушениям подверглись 89 гражданских объектов — 21 жилой дом, детский сад, магазин, админздание, предприятия, склад, хозяйственное сооружение, гаражи, трактор и 55 автомобилей.



По уточненным данным, ситуация в регионе следующая:



Ракетой «Искандер» Россия ударила по Краматорску. Один человек погиб, двое получили ранения. Повреждены 2 частных дома, админздание, гаражный кооператив, автомобили.



По Кураховке оккупанты нанесли артиллерийский удар — убили человека. Повреждены 11 частных домов и предприятие.



В Мирнограде в результате попадания двух ракет С-300 травмированы два человека. Повреждены 8 многоквартирных домов, магазин, учебное заведение, 50 гражданских авто. Также в Северске один человек получил ранения.



Напомним, российская армия за 22 января обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атаки двое жителей региона погибли, также известно и о пострадавших.