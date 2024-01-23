Армия РФ за сутки обстреляли Донетчину: есть жертвы

Российская армия за минувшие сутки, 22 января, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атаки двое жителей региона погибли, также известно и о пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 22 января россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Кураховке и Краматорске», — написал он.





Кроме того, по уточненной информации, еще 5 человек в области за сутки получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1837 человек, еще 4493 — получили ранения.



Напомним, армия Российской Федерации за 21 января нанесла 21 удар по гражданскому населению Донецкой области. В частности, Торецк был атакован с помощью авиабомбы.