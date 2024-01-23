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Армия РФ за сутки обстреляли Донетчину: есть жертвы

23 января 2024, 08:37

Армия РФ за сутки обстреляли Донетчину: есть жертвы

Российская армия за минувшие сутки, 22 января, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атаки двое жителей региона погибли, также известно и о пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 22 января россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Кураховке и Краматорске», — написал он.



Кроме того, по уточненной информации, еще 5 человек в области за сутки получили ранения.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1837 человек, еще 4493 — получили ранения.

Напомним, армия Российской Федерации за 21 января нанесла 21 удар по гражданскому населению Донецкой области. В частности, Торецк был атакован с помощью авиабомбы. 

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