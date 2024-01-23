Окупанти обстріляли Гродівку: пошкодили тваринницький комплекс та зерновий склад

Армія РФ обстріляла Донеччину. Фото: поліція

Російські війська минулої доби, 22 січня, обстріляли вісім населених пунктів Донецької області. Зокрема, внаслідок атак постраждала Гродівка, є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Ворог обстріляв Гродівку — пошкодив тваринницький комплекс та зерновий склад», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що руйнування зазнали 89 цивільних об'єктів — 21 житловий будинок, дитячий садок, магазин, адмінбудівля, підприємства, склад, господарська споруда, гаражі, трактор та 55 автомобілів.



За уточненими даними, ситуація в регіоні така:



Ракетою «Іскандер» Росія вдарила по Краматорську. Одна людина загинула, двоє отримали поранення. Пошкоджено 2 приватні будинки, адмінбудівля, гаражний кооператив, автомобілі.



По Курахівці окупанти завдали артилерійського удару — вбили людину. Пошкоджено 11 приватних будинків та підприємство.



У Мирнограді внаслідок влучення двох ракет С-300 травмовано двох людей. Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, магазин, навчальний заклад, 50 цивільних автомобілів. Також у Сіверську одна людина зазнала поранень.



Нагадаємо, російська армія за 22 січня обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атаки двоє мешканців регіону загинули, також відомо і про постраждалих.