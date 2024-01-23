В Харькове возросло количество жертв российской атаки

Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Нацполиция

В Министерстве внутренних дел сообщили, что стало известно уже о трех погибших и более 40 раненых в результате ракетной атаки российских оккупантов по Харькову.



Обновлено. В ГСЧС уточнили, что ранения получили 42 человека.



«Среди раненых – 4 ребенка. Из-под завалов спасатели вытащили 27 человек. Информация о пострадавших может оперативно обновляться, спасательная операция продолжается», — отметили в МВД.



В результате атаки значительно повреждены жилые многоэтажки. Также разрушены учебное заведение и другая гражданская инфраструктура.



По данным правоохранительных органов, случилось пять пожаров, общей площадью более 400 кв. В настоящее время спасатели работают над ликвидацией, обследуют поврежденные здания, разбирают завалы, ищут людей.



Напомним, в результате российского обстрела Харькова полностью разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди.