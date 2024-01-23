У Харкові зросла кількість жертв російської атаки

Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: Нацполіція

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що стало відомо вже про трьох загиблих та понад 40 поранених внаслідок ракетної атаки російських окупантів у Харкові.



Оновлено. У ДСНС уточнили, що поранення отримали 42 людини.



«Серед поранених – 4 дитини. З-під завалів рятувальники витягли 27 людей. Інформація про постраждалих може оперативно оновлюватися, рятувальна операція продовжується», - зазначили у МВС.



Внаслідок атаки значно пошкоджено житлові багатоповерхівки. Також зруйновано навчальний заклад та іншу громадянську інфраструктуру.



За даними правоохоронних органів, сталося п'ять пожеж загальною площею понад 400 кв. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією, обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали, шукають людей.



Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Харкова повністю зруйновано під'їзд житлового будинку , під завалами перебувають люди.