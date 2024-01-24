«Замаскированные объекты ВСУ». РосСМИ распространило фейк, оправдывая обстрел жилых домов Харькова

Прокремлевское издание «Московский комсомолец» распространило фейк, оправдывая обстрел жилых кварталов Харькова войсками России 23 января.
В подводке к своему материалу в соцсети X издание написало: «Кадры последствий ракетного удара по Харькову: уничтожены замаскированные под жилые дома объекты ВСУ».
Кадры последствий ракетного удара по Харькову: уничтожены замаскированные под жилые дома объекты ВСУhttps://t.co/rat7lFk6Dg pic.twitter.com/7tVzZjHJnI— Московский Комсомолец (@mkomsomolets) January 23, 2024
В своей публикации на сайте «МК» собрал фотографии жилых домов и других гражданских объектов, разрушенных и поврежденных в результате ракетных ударов. Издание пишет, что «по некоторым данным, уничтоженные сооружения использовались ВСУ в личных целях».
«При этом утверждается, что в одном из разбитых объектов располагались иностранные наемники. Говорится о десятках ликвидированных боевиков», — добавляет российское СМИ.
Однако ни источников этой информации, ни каких-либо подтверждений «Московский комсомолец» не привел.
По сообщениям украинских властей, в результате утренних обстрелов Харькова известно о 8 погибших и 51 раненом.
Также в соцсетях можно найти много свидетельств от жителей Харькова, чье жилье было повреждено или разрушено в результате этой российской атаки.
Так. Це мій дім. Це моя мати @stasy_vov з батьком— тітонька Дарк (@Marishka_in_ua) January 23, 2024
І дім, якого більше немає pic.twitter.com/4YbusNi3VF
Бачите отой унітаз незламності? Це мій. pic.twitter.com/NiKEPZ3E7v— Stasy @stasy_vov) January 23, 2024
Але с квартирою трохи сумно pic.twitter.com/9VGBf3FKax— Артем (@artebo) January 23, 2024