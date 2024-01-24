Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

«Замаскированные объекты ВСУ». РосСМИ распространило фейк, оправдывая обстрел жилых домов Харькова

24 января 2024, 00:46

«Замаскированные объекты ВСУ». РосСМИ распространило фейк, оправдывая обстрел жилых домов Харькова

Последствия обстрела Харькова 23 января. Фото: Харьковская ОВА Последствия обстрела Харькова 23 января. Фото: Харьковская ОВА

Прокремлевское издание «Московский комсомолец» распространило фейк, оправдывая обстрел жилых кварталов Харькова войсками России 23 января.

В подводке к своему материалу в соцсети X издание написало: «Кадры последствий ракетного удара по Харькову: уничтожены замаскированные под жилые дома объекты ВСУ».

В своей публикации на сайте «МК» собрал фотографии жилых домов и других гражданских объектов, разрушенных и поврежденных в результате ракетных ударов. Издание пишет, что «по некоторым данным, уничтоженные сооружения использовались ВСУ в личных целях».

«При этом утверждается, что в одном из разбитых объектов располагались иностранные наемники. Говорится о десятках ликвидированных боевиков», — добавляет российское СМИ.

Однако ни источников этой информации, ни каких-либо подтверждений «Московский комсомолец» не привел.

По сообщениям украинских властей, в результате утренних обстрелов Харькова известно о 8 погибших и 51 раненом.

Также в соцсетях можно найти много свидетельств от жителей Харькова, чье жилье было повреждено или разрушено в результате этой российской атаки.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Харьков
Прочее
Война дезинформация фейки

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:20
Жители оккупированной Макеевки жалуются на бродячих собак
23:01
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 января
21:30
«ДНР» назвала количество погибших и раненых человек за день
20:55
В Донецке и Макеевке все еще остаются проблемы с теплом и светом: отключены котельные и ТЭС
19:05
Гуманитарную помощь для российских военных отправили на свалку в оккупации
18:00
Украинский музыкант Бардаш получил паспорт РФ в оккупированном Луганске
18:00
Харьков: из-за обстрела полностью разрушен подъезд многоэтажки, известно о 8 погибших и более 50 раненых
17:12
В оккупированной части Херсонской области ради получения загранпаспорта придется пройти мобилизацию
16:45
Лента о Мариуполе номинирована на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм»
15:23
В оккупированном Мариуполе снова отключили отопление
14:47
В оккупированном Луганске будут судить педофила: ему грозит пожизненное заключение
13:59
В оккупированном Мариуполе растет число больных COVID-19
12:36
В оккупированных Донецке и Ясиноватой в результате обстрелов есть жертвы
10:46
Российский удар по Макеевке на Луганщине унес жизнь мужчины
08:00
Россияне обстреляли Харьков: повреждены дома, газопровод, есть пострадавшие
23:24
Донецк, Луганск и не только: Главные события 22 января
21:04
Часть оккупированного Донецка два дня будет без тепла и света
20:21
Несколько поселков оккупированной Луганщины может подтопить
16:50
В Мариуполе оккупанты построили ипотечный дом, но мариупольцев в него не заселяют
14:59
В Авдеевке военные РФ пытаются пробиться в тыл Сил обороны — Defense Express
все новости
00:46
«Замаскированные объекты ВСУ». РосСМИ распространило фейк, оправдывая обстрел жилых домов Харькова
23:20
Жители оккупированной Макеевки жалуются на бродячих собак
23:15
РФ третий раз за день ударила по Киевскому району Харькова. Есть раненые
23:01
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 января
22:20
Канада объявила о новой помощи Украине: катера, лодки для морских операций и не только
21:30
«ДНР» назвала количество погибших и раненых человек за день
20:55
В Донецке и Макеевке все еще остаются проблемы с теплом и светом: отключены котельные и ТЭС
19:30
Тело ребенка достали из-под завалов дома в Харькове
19:05
Гуманитарную помощь для российских военных отправили на свалку в оккупации
18:33
Россия нанесла удар по Херсонской области: два мирных жителя погибли
18:00
Украинский музыкант Бардаш получил паспорт РФ в оккупированном Луганске
18:00
Харьков: из-за обстрела полностью разрушен подъезд многоэтажки, известно о 8 погибших и более 50 раненых
17:12
В оккупированной части Херсонской области ради получения загранпаспорта придется пройти мобилизацию
16:56
На базе семи укрытий создадут образовательные центры для детей всех возрастов в Славянске
16:45
Лента о Мариуполе номинирована на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм»
16:13
Российская ДРГ заходила в Авдеевку: Барабаш рассказал о ситуации в городе
15:23
В оккупированном Мариуполе снова отключили отопление
14:59
В Курской области произошла атака БПЛА: ранены двое оккупантов
14:47
В оккупированном Луганске будут судить педофила: ему грозит пожизненное заключение
14:33
В ГСЧС показали момент спасения человека из-под завалов харьковской многоэтажки
все новости
ВИДЕО
На базе семи укрытий создадут образовательные центры для детей всех возрастов в Славянске. Фото: Вадим Лях На базе семи укрытий создадут образовательные центры для детей всех возрастов в Славянске
23 января, 16:56
Лента о Мариуполе номинирована на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» Лента о Мариуполе номинирована на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм»
23 января, 16:45
Спасатели достают людей из-под завалов в Харькове. Фото: кадр из видео В ГСЧС показали момент спасения человека из-под завалов харьковской многоэтажки
23 января, 14:33
Бойцы «Ахмата» и российские солдаты едва не перестреляли друг друга. Кадр из видео Бойцы «Ахмата» и российские солдаты на блокпосту едва не перестреляли друг друга
22 января, 13:58
Михаил Цымбалюк. Фото: кадр из видео Задержек социальных выплат не будет — Цымбалюк
22 января, 08:52
Зеленский рассказал о мобилизации. Фото: ОП Зеленский сообщил, нужно ли мобилизовать еще 500 тысяч человек
21 января, 16:59
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама