«Замасковані об'єкти ЗСУ». РосЗМІ поширило фейк, виправдовуючи обстріл житлових будинків Харкова

Наслідки обстрілу Харкова 23 січня. Фото: Харківська ОВА

Прокремлівське видання «Московський комсомолець» поширило фейк, виправдовуючи обстріл житлових кварталів Харкова військами Росії 23 січня.



У підводці до свого матеріалу в соцмережі X видання написало: «Кадри наслідків ракетного удару по Харкові: знищено замасковані під житлові будинки об'єкти ЗСУ».

Кадри наслідків ракетного удару по Харкові: знищено замасковані під житлові будинки об'єкти ЗСУ https://t.co/rat7lFk6Dg pic.twitter.com/7tVzZjHJnI - Московський Комсомолець (@mkomsomolets) January 23, 2024

У своїй публікації на сайті «МК» зібрав фотографії житлових будинків та інших цивільних об'єктів, зруйнованих та пошкоджених внаслідок ракетних ударів. Видання пише, що «за деякими даними, знищені споруди використовувалися ЗСУ в особистих цілях».



«При цьому стверджується, що в одному з розбитих об'єктів були іноземні найманці. Йдеться про десятки ліквідованих бойовиків», — додає російське ЗМІ.



Проте ні джерел цієї інформації, ні будь-яких підтверджень «Московський комсомолець» не навів.



За повідомленнями української влади, внаслідок ранкових обстрілів Харкова відомо про 8 загиблих та 51 пораненого.



Також у соцмережах можна знайти багато свідчень від мешканців Харкова, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване внаслідок цієї російської атаки.

Так. Це мій дім. Це моя мати @stasy_vov з батьком

І будинок, якого більше немає pic.twitter.com/4YbusNi3VF — тітонька Дарк (@Marishka_in_ua) January 23, 2024

Бачите отой унітаз незламності? Це мій. pic.twitter.com/NiKEPZ3E7v — Stasy @stasy_vov) January 23, 2024