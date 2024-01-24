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«Замасковані об'єкти ЗСУ». РосЗМІ поширило фейк, виправдовуючи обстріл житлових будинків Харкова

24 січня 2024, 00:46

«Замасковані об'єкти ЗСУ». РосЗМІ поширило фейк, виправдовуючи обстріл житлових будинків Харкова

Наслідки обстрілу Харкова 23 січня. Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харкова 23 січня. Фото: Харківська ОВА

Прокремлівське видання «Московський комсомолець» поширило фейк, виправдовуючи обстріл житлових кварталів Харкова військами Росії 23 січня.

У підводці до свого матеріалу в соцмережі X видання написало: «Кадри наслідків ракетного удару по Харкові: знищено замасковані під житлові будинки об'єкти ЗСУ».

У своїй публікації на сайті «МК» зібрав фотографії житлових будинків та інших цивільних об'єктів, зруйнованих та пошкоджених внаслідок ракетних ударів. Видання пише, що «за деякими даними, знищені споруди використовувалися ЗСУ в особистих цілях».

«При цьому стверджується, що в одному з розбитих об'єктів були іноземні найманці. Йдеться про десятки ліквідованих бойовиків», — додає російське ЗМІ.

Проте ні джерел цієї інформації, ні будь-яких підтверджень «Московський комсомолець» не навів.

За повідомленнями української влади, внаслідок ранкових обстрілів Харкова відомо про 8 загиблих та 51 пораненого.

Також у соцмережах можна знайти багато свідчень від мешканців Харкова, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване внаслідок цієї російської атаки.

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