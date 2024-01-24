В Донецке без отопления остались 724 дома

Во временно оккупированном РФ Донецке без отопления остаются 724 дома. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



По информации местного предприятия «Донбасстеплоэнерго» на 8:00 24 января, из 259 котельных филиала «Донецктеплосеть» тепло не подают 23 по причинам: отсутствие электроэнергии — 10 (1 — в Буденновском, 2 — в Куйбышевском, 2 — в Ленинском, 5 — в Петровском).



«Также отсутствие тепла объясняется порывом теплотрассы — 2 (в Кировском); в розжиге — 11 (6 — в Киевском, 3 — в Куйбышевском, 1 — в Ленинском, 1 — в Петровском)», — написал Кулемзин.



По информации управления жилищного хозяйства «администрации Донецка» на 7:00 24.01, из 5077 домов тепло не подается на 724 по причинам:

в 24 домах порыв внутренних систем отопления (1 — в Ворошиловском, 5 — в Киевском, 1 — в Кировском, 6 — в Куйбышевском, 11 — в Петровском);

на 658 домов теплоноситель не подается от котельных (58 — в Буденновском, 7 — в Ворошиловском, 102 — в Киевском, 250 — в Кировском, 129 — в Куйбышевском, 70 — в Ленинском, 42 — в Петровском);

42 дома находятся в зоне боевых действий (5 — в Киевском, 1 — в Кировском, 10 — в Куйбышевском, 26 — в Петровском).

Ранее «Новости Донбасса» писали, что в Донецке без отопления остаются более 1400 домов. Вчера, 23 января, также сообщалось, что в оккупированных Донецке и Макеевке третьи сутки ведутся ремонтные работы по восстановлению подачи электричества и отопления.