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У Донецьку без опалення залишилось 724 будинки

24 січня 2024, 08:55

У Донецьку без опалення залишилось 724 будинки

У тимчасово окупованому РФ Донецьку без опалення залишилося понад 724 будинки. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.

За інформацією місцевого підприємства «Донбасстеплоенерго» на 8:00 24 січня, із 259 котелень філії «Донецьктепломережа» тепло не подають 23 з причин: відсутність електроенергії — 10 (1 — у Будьонівському, 2 — у Куйбишевському, 2 — у Ленінській, 5 — у Петровському).

Також відсутність тепла пояснюється поривом теплотраси — 2 (у Кіровському); у розпалі — 11 (6 — у Київському, 3 — у Куйбишевському, 1 — у Ленінському, 1 — у Петровському)», — написав Кулемзін.

За інформацією управління житлового господарства «адміністрації Донецька» на 7:00 24.01, з 5077 будинків тепло не подається на 724 через:

  • у 24 будинках порив внутрішніх систем опалення (1 — у Ворошилівському, 5 — у Київському, 1 — у Кіровському, 6 — у Куйбишевському, 11 — у Петровському);
  • на 658 будинків теплоносій не подається від котелень (58 — у Будьонівському, 7 — у Ворошилівському, 102 — у Київському, 250 — у Кіровському, 129 — у Куйбишевському, 70 — у Ленінському, 42 — у Петровському);
  • 42 будинки перебувають у зоні бойових дій (5 — у Київському, 1 — у Кіровському, 10 — у Куйбишевському, 26 — у Петровському).

Раніше «Новини Донбасу» писали, що у Донецьку без опалення залишаються понад 1400 будинків. Учора, 23 січня, також повідомлялося, що в окупованих Донецьку та Макіївці третю добу ведуться ремонтні роботи з відновлення подачі електрики та опалення.

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