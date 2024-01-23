Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Донецке и Макеевке все еще остаются проблемы с теплом и светом: отключены котельные и ТЭС

23 января 2024, 20:55

В Донецке и Макеевке все еще остаются проблемы с теплом и светом: отключены котельные и ТЭС

В оккупированных Донецке и Макеевке третьи сутки ведутся ремонтные работы по восстановлению подачи электричества и отопления. За ночь подключили 100 тысяч абонентов, сообщили в оккупационной администрации при группировке «ДНР». Без воды остаются еще минимум 50 тысяч жителей Донецка.

Ремонтным бригадам еще предстоит запустить 16 котельных в Макеевке и 39 в Донецке.

Пока минимум 20 тысяч жителей Макеевки остаются без воды.

Позднее «первый зампредседателя правительства ДНР» Андрей Чертков сообщил, что отключались линии Зугрэсовской ТЭС, которые питают оба города. Сколько теперь жителей Макеевки и Донецка без света — неизвестно.  

«Энергетики вышли на проверку линии. Надеемся, что в ближайшее время эта линия будет включена и вы опять получите электроснабжение», — сказал он.

Также ожидается, что завтра вода будет по графику — в каких именно районах, оповестят жителей в СМС.

Как сообщалось, в Макеевке и Донецке горели подстанции. Оккупационные власти заявили, что причиной пожара стали обстрелы. Изначально порядка 152 тысяч бытовых потребителей остались без электроэнергии.

ТЕГИ

Прочее
Теплоснабжение Электроснабжение
Места
Макеевка Донецк

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
20:55
В Донецке и Макеевке все еще остаются проблемы с теплом и светом: отключены котельные и ТЭС
19:05
Гуманитарную помощь для российских военных отправили на свалку в оккупации
18:00
Украинский музыкант Бардаш получил паспорт РФ в оккупированном Луганске
18:00
Харьков: из-за обстрела полностью разрушен подъезд многоэтажки, известно о 7 погибших и более 50 раненых
17:12
В оккупированной части Херсонской области ради получения загранпаспорта придется пройти мобилизацию
16:45
Лента о Мариуполе номинирована на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм»
15:23
В оккупированном Мариуполе снова отключили отопление
14:47
В оккупированном Луганске будут судить педофила: ему грозит пожизненное заключение
13:59
В оккупированном Мариуполе растет число больных COVID-19
12:36
В оккупированных Донецке и Ясиноватой в результате обстрелов есть жертвы
10:46
Российский удар по Макеевке на Луганщине унес жизнь мужчины
08:00
Россияне обстреляли Харьков: повреждены дома, газопровод, есть пострадавшие
23:24
Донецк, Луганск и не только: Главные события 22 января
21:04
Часть оккупированного Донецка два дня будет без тепла и света
20:21
Несколько поселков оккупированной Луганщины может подтопить
16:50
В Мариуполе оккупанты построили ипотечный дом, но мариупольцев в него не заселяют
14:59
В Авдеевке военные РФ пытаются пробиться в тыл Сил обороны — Defense Express
13:58
Бойцы «Ахмата» и российские солдаты на блокпосту едва не перестреляли друг друга
13:08
С оккупированной Донетчины вывезли в РФ 17 детей с инвалидностью
10:55
Россия намерена утилизировать захваченные в Крыму корабли ВМС Украины
все новости
20:55
В Донецке и Макеевке все еще остаются проблемы с теплом и светом: отключены котельные и ТЭС
19:30
Тело ребенка достали из-под завалов дома в Харькове
19:05
Гуманитарную помощь для российских военных отправили на свалку в оккупации
18:33
Россия нанесла удар по Херсонской области: два мирных жителя погибли
18:00
Украинский музыкант Бардаш получил паспорт РФ в оккупированном Луганске
18:00
Харьков: из-за обстрела полностью разрушен подъезд многоэтажки, известно о 7 погибших и более 50 раненых
17:12
В оккупированной части Херсонской области ради получения загранпаспорта придется пройти мобилизацию
16:56
На базе семи укрытий создадут образовательные центры для детей всех возрастов в Славянске
16:45
Лента о Мариуполе номинирована на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм»
16:13
Российская ДРГ заходила в Авдеевку: Барабаш рассказал о ситуации в городе
15:23
В оккупированном Мариуполе снова отключили отопление
14:59
В Курской области произошла атака БПЛА: ранены двое оккупантов
14:47
В оккупированном Луганске будут судить педофила: ему грозит пожизненное заключение
14:33
В ГСЧС показали момент спасения человека из-под завалов харьковской многоэтажки
14:25
В Святошинском районе Киева саперы нашли и изъяли боевую часть российской ракеты Х-101
13:59
В оккупированном Мариуполе растет число больных COVID-19
13:45
Отсутствие помощи Украине может иметь катастрофические последствия — Белый дом
13:40
На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили более 400 оккупантов
12:44
Во Владивостоке прогремели взрывы на двух электроподстанциях
12:36
В оккупированных Донецке и Ясиноватой в результате обстрелов есть жертвы
все новости
ВИДЕО
На базе семи укрытий создадут образовательные центры для детей всех возрастов в Славянске. Фото: Вадим Лях На базе семи укрытий создадут образовательные центры для детей всех возрастов в Славянске
23 января, 16:56
Лента о Мариуполе номинирована на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» Лента о Мариуполе номинирована на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм»
23 января, 16:45
Спасатели достают людей из-под завалов в Харькове. Фото: кадр из видео В ГСЧС показали момент спасения человека из-под завалов харьковской многоэтажки
23 января, 14:33
Бойцы «Ахмата» и российские солдаты едва не перестреляли друг друга. Кадр из видео Бойцы «Ахмата» и российские солдаты на блокпосту едва не перестреляли друг друга
22 января, 13:58
Михаил Цымбалюк. Фото: кадр из видео Задержек социальных выплат не будет — Цымбалюк
22 января, 08:52
Зеленский рассказал о мобилизации. Фото: ОП Зеленский сообщил, нужно ли мобилизовать еще 500 тысяч человек
21 января, 16:59

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама