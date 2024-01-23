В Донецке и Макеевке все еще остаются проблемы с теплом и светом: отключены котельные и ТЭС

В оккупированных Донецке и Макеевке третьи сутки ведутся ремонтные работы по восстановлению подачи электричества и отопления. За ночь подключили 100 тысяч абонентов, сообщили в оккупационной администрации при группировке «ДНР». Без воды остаются еще минимум 50 тысяч жителей Донецка.



Ремонтным бригадам еще предстоит запустить 16 котельных в Макеевке и 39 в Донецке.



Пока минимум 20 тысяч жителей Макеевки остаются без воды.



Позднее «первый зампредседателя правительства ДНР» Андрей Чертков сообщил, что отключались линии Зугрэсовской ТЭС, которые питают оба города. Сколько теперь жителей Макеевки и Донецка без света — неизвестно.



«Энергетики вышли на проверку линии. Надеемся, что в ближайшее время эта линия будет включена и вы опять получите электроснабжение», — сказал он.



Также ожидается, что завтра вода будет по графику — в каких именно районах, оповестят жителей в СМС.



Как сообщалось, в Макеевке и Донецке горели подстанции. Оккупационные власти заявили, что причиной пожара стали обстрелы. Изначально порядка 152 тысяч бытовых потребителей остались без электроэнергии.