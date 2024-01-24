Войска РФ стреляли из жилого квартала на Донбассе, используя гражданскую автовышку

Российские военные вели обстрел с автовышки в жилом квартале на Донбассе. Скриншот видео

Российские военнослужащие открыли огонь по позициям ВСУ, находясь при этом в жилом квартале на оккупированной территории Донецкой области. Соответствующую видеозапись выложил российский телеграм-канал «Ты там был?».



«Для работы из ПТРК все подручные средства хороши!!! Работает позывной „Финн“, боец ОСН „Викинг“ Дикой Дивизии Донбасса!!!», — говорится в описании к ролику.

Війська РФ стріляли з житлового кварталу на Донбасі, використовуючи цивільну автовежу https://t.co/Dd2clxi7PL pic.twitter.com/j77WTHXzg9 — Новини Донбасу (@novostidnua) January 24, 2024

На видео видно, что находясь на улице в частном секторе, российские военные выпускают ракету из ПТРК (противотанкового ракетного комплекса). При этом оператор ПТРК находится в поднятой люльке гражданской автовышки. Обычно такими автовышками пользуются коммунальные службы, например, ремонтные бригады энергетиков.



Видео было записано в жилом секторе города Ясиноватая, который находится на оккупированной РФ территории Донецкой области, пишет местный телеграм-канал «Ясиноватая, Донбасс на линии огня».

При этом автор канала возмущается таким поступком российских военных.



«Мало места, откуда ПТУР запустить можно по Зелёнке? Это вам жители этой улицы Ясиноватой передают. Если прилетит ответка на эту улицу и разворотит дома или кого-нибудь убьет, это ляжет на Вашу карму», — пишет он.



По международному гуманитарному праву, которое включает в себя Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним, ведение огня из жилых кварталов считается нарушением законов войны, так как это ставит под угрозу мирных жителей и объекты. Стороны конфликта обязаны вести военные операции таким образом, чтобы минимизировать риск для гражданского населения и гражданских объектов.