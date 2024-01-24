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Війська РФ стріляли з житлового кварталу на Донбасі, використовуючи цивільну автовежу

24 січня 2024, 09:35

Війська РФ стріляли з житлового кварталу на Донбасі, використовуючи цивільну автовежу

Російські військові вели обстріл з автовежі у житловому кварталі на Донбасі. Скріншот відео Російські військові вели обстріл з автовежі у житловому кварталі на Донбасі. Скріншот відео

Російські військовослужбовці відкрили вогонь за позиціями ЗСУ, перебуваючи у житловому кварталі на окупованій території Донецької області. Відповідний відеозапис виклав російський телеграм-канал «Ти там був?».

«Для роботи з ПТРК усі підручні засоби хороші! Працює позивний „Фінн“, боєць ОСН „Вікінг“ Дикої Дивізії Донбасу!!!», — йдеться в описі ролика.

На відео видно, що, перебуваючи на вулиці у приватному секторі, російські військові випускають ракету з ПТРК (протитанкового ракетного комплексу). При цьому оператор ПТРК знаходиться у піднятій люльці цивільної автовежі. Зазвичай, такими автовежами користуються комунальні служби, наприклад, ремонтні бригади енергетиків.

Відео було записано в житловому секторі міста Ясинувата, яке знаходиться на окупованій РФ території Донецької області, пише місцевий телеграм-канал «Ясинувата, Донбас на лінії вогню».

При цьому автор каналу обурюється таким вчинком російських військових.

«Мало місця, звідки ПТУР запустити можна по Зеленці? Це вам мешканці цієї вулиці Ясинуватої передають. Якщо прилетить відповідь на цю вулицю і розворотить будинки або когось вб'є, це ляже на Вашу карму», — пише він.

За міжнародним гуманітарним правом, яке включає Женевські конвенції і додаткові протоколи до них, ведення вогню з житлових кварталів вважається порушенням законів війни, оскільки це ставить під загрозу мирних жителів і об'єкти. Сторони конфлікту зобов'язані проводити військові операції таким чином, щоб мінімізувати ризик для цивільного населення та цивільних об'єктів.

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