Подтопление поселков на Луганщине: ситуация может ухудшиться

Режим чрезвычайной ситуации введен во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области. Речь идет о поселках Боровское, Сиротино и Боброво близ Северодонецка, а также Ольховое Станично-Луганского района.



Там наблюдается подтопление домовладений и административных зданий грунтовыми водами, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



По его словам, во время оттепели ситуация может серьезно ухудшиться.



Оккупационные власти «ЛНР» заявили о «принятии ряда мер», однако проблема остается не решенной уже второй год.



Лысогор добавил, что аналогичное бездействие наблюдалось почти год назад. С февраля 2023 Боровское страдало от паводка. В конце марта «власти» объявили план действий, но дождались завершения апреля, пока все не прошло естественным путем — вода сошла.



Напомним, во временно оккупированном РФ Донецке без отопления остаются 724 дома.