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Підтоплення селищ на Луганщині: ситуація може погіршитися

24 січня 2024, 09:40

Підтоплення селищ на Луганщині: ситуація може погіршитися

Режим надзвичайної ситуації запроваджено у тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області. Йдеться про селища Борівське, Сиротине та Боброве поблизу Сєвєродонецька, а також Вільхове Станично-Луганського району.

Там спостерігається підтоплення домоволодінь та адміністративних будівель ґрунтовими водами, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, під час відлиги ситуація може серйозно погіршитись.

Окупаційна влада «ЛНР» заявила про «вжиття низки заходів», проте проблема залишається не вирішеною вже другий рік.

Лисогор додав, що аналогічна бездіяльність спостерігалася майже рік тому. З лютого 2023 року Борівське потерпало від паводку. Наприкінці березня «влада» оголосила план дій, але дочекалася завершення квітня, поки все не пройшло природним шляхом — вода зійшла.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому РФ Донецьку без опалення залишаються 724 будинки.

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