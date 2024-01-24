В Покровске «Врачи без границ» помогут развертывать мобильные клиники

В Покровске «Врачи без границ» окажут помощь в развёртывании мобильных клиник и эвакуации жителей. Фото: Покровская ГВА

Представители международной медицинской гуманитарной организации врачи без границ приехали в Покровск. На встрече с заместителем начальника Покровской ГВА Маргаритой Идрисовой они обсудили вопросы, касающиеся, в частности, развёртывания мобильных клиник, помощи местным больницам в перевозке пациентов между городами, эвакуации людей в безопасные районы. Об этом сегодня сообщила Покровская городская военная администрация.

Отмечается, что в ходе встречи были определены условия дальнейшего сотрудничества по оказанию медицинской помощи и доступа к медпрепаратам в условиях военного конфликта и чрезвычайных ситуаций.

«В целом медицинских вопросов возникает сейчас немало, но есть понимание и понимание, что «Врачи без границ» и врачи Покровской общины держат единый фронт, помогают друг другу», — подчеркнула Маргарита Идрисова.

В свою очередь сотрудники «Врачей без границ» отметили, что благодаря постоянной коммуникации и плодотворному сотрудничеству с Покровской ГВА, организации удалось добиться больших результатов для пациентов, нуждавшихся в экстренной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Покровской клинической больнице интенсивного лечения заработал обновленный инсультный блок, оснащенный современным медицинским оборудованием.