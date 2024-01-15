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В Покровской больнице открыли обновленный инсультный блок

15 января 2024, 17:12

В Покровской больнице открыли обновленный инсультный блок

В Покровской клинической больнице открыли обновленное инсультное отделение. Фото: Покровская ГВА В Покровской клинической больнице открыли обновленное инсультное отделение. Фото: Покровская ГВА

В Покровской клинической больнице интенсивного лечения заработал обновленный инсультный блок, оснащенный современным медицинским оборудованием. Об этом сообщила Покровская городская военная администрация.

Отмечается, что за последний год медики Покровска фиксируют увеличение количества инсультов, поэтому новое отделение позволит сохранить «золотое время спасения» и оперативно оказывать медицинскую помощь пациентам с сосудистыми заболеваниями.

Инсультный блок обустроен в неврологическом (кардиологическом) отделении больницы.

«Ремонт инсультного блока и его оснащение были выполнены исключительно за средства медучреждения», — заявил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

Инсультный блок рассчитан на 10 койко-мест и имеет три палаты. Одним из его преимуществ является возможность перемещения пациентов прямо на кровати.

Он оснащен инновационным оборудованием, современными кроватями и вентиляцией, которая обеспечивает оптимальную температуру воздуха в палатах.

Как сообщила заведующая неврологическим отделением Инна Маркина, только в 2023 году в неврологическом отделении прошли курс лечения 303 пациента с инсультом. 

В сообщении отмечается, что по состоянию на сегодняшний день в больнице находятся два пациента после инсульта, которые нуждаются в медицинской помощи и медицинском надзоре.

Ранее сообщалось, что международная гуманитарная организация «Врачи мира» (Doctors of the Worlds) расширяет географию своей деятельности и планирует открыть офис в Покровске Донецкой области в начале этого года.

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